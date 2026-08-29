Динамо продало скандального Бленуце: він гратиме у команді українського тренера

Перебування 24-річного румунського нападника Владіслава Бленуце завершилась. Футболіст запам’ятався одним голом та гучним скандалом.

Динамо продало нападника у гданську Лехію, яка під керівництвом Владислава Лупашка виступає у польському аналозі нашої Першої ліги. Про це повідомили офіційні ресурси "біло-синіх".

Що відомо про відхід Бленуце

У суботу, 29 серпня, пресслужба Динамо коротко повідомила про зміни у кар'єрі футболіста.

Румунський нападник Владіслав Бленуце залишає київське Динамо та продовжить свою кар’єру в польському клубі Лехія (Гданськ),

– йдеться у повідомлені.

Раніше була інформація про те, що перехід Бленуце з Динамо до Лехії оцінюється у 1,5 мільйона євро. Через цю суму минулий клуб гравця, ймовірно, не отримає передбачений контрактом відсоток від продажу гравця. За це керівництво київського клубу почуло критику з боку власника ФКУ Крайова Адріана Мітітелу.

Чим запам’ятався Владіслав Бленуце у Динамо

Протягом сезону 2025/26 футболіст провів в офіційних матчах лише 307 хвилин, у 11 матчах. Відзначився одним голом. Його Владіслав забив у переможному матчі Ліги конференцій проти боснійського Зрінськи, коли кияни виграли із рахунком 6:0.

У календарному 2026-му він зіграв лише 4 хвилини. Тоді Динамо у Черкасах розписало нульову нічию з місцевим ЛНЗ.

Прихід Бленуце у Динамо на початку вересня 2025-го супроводжувався гучним скандалом. Після того, як Владислав Ванат перейшов у Жирону кияни швидко знайшли нового форварда. Практично одразу стало відомо, що у власних соцмережах румунський футболіст постив російську пропаганду.

Після цього футболіст публічно вибачився. Однак, це не сприйняли столичні фанати, які висловили протест румунському новачку команди.