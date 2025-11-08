"Біло-сині" здобули розгромну перемогу з рахунком 6:0. Своїми враженнями від цієї гри поділився Йожеф Сабо, повідомляє 24 Канал із посиланням на BLIK.
Що сказав Сабо про матч Динамо – Зрінськи?
Досвідчений фахівець залишився задоволений результатом. При цьому він визнав, що суперник був доволі низького рівня.
Будемо відвертими, слабенький суперник був у Динамо. В першому таймі вони просто хаотично носились по полю, а в другому просто посипалися – ніякої гри у відборі! Просто бігали без м’яча, організація гри у цих боснійців була відсутня геть,
– заявив Сабо.
Попри такий рахунок, легенда Динамо розкритикував гру киян. Зокрема, йому не сподобався виступ капітана команди Віталія Буяльського, який забив четвертий гол у поєдинку.
"Є в мене питання до Буяльського, наприклад. Що він робив на полі, особливо у першому таймі? Ну, ніякий у відборі. Ні-я-кий. Те саме можу сказати й про Піхальонка. Та й взагалі у Динамо відсутній малюнок гри, як і раніше…
У другому таймі грали ніби й добре, але знову недостатньо швидко, атаки були не надто розмашисті, купа браку. Та після перемоги 6:0 хто зважатиме на мої слова? Що б я не сказав, не почують критику", – сказав Йожеф Йожефович.
До слова. Ця перемога стала однією з найрозгромніших для українських клубів у єврокубках. З більшою різницею голів кияни, зокрема, перемагали тільки одного разу.
Зазначимо, що свій наступний матч "біло-сині" проведуть 9 листопада проти ЛНЗ, з яким мають однакову кількість очок у турнірній таблиці УПЛ після 11 турів. Стартовий свисток має пролунати о 15:30.
Як виступає Динамо в сезоні-2025/2026?
Кияни загалом провели 22 офіційні матчі. У них вони здобули 11 перемог, 5 разів зіграли внічию та зазнали 6 поразок.
У Кубку України "біло-сині" дійшли поки до чвертьфіналу, пройшовши Олександрію та Шахтар, які минулого сезону були призерами УПЛ.
В чемпіонаті України Динамо на чотири залікові бали відстає від "гірників", які і є лідерами, а у єврокубках з трьома очками посідає 24 місце у турнірній таблиці Ліги конференцій.