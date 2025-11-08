Екстренер збірної України розкритикував Динамо після розгромної перемоги в Лізі конференцій

У четвер, 6 листопада, відбулися матчі третього туру Ліги конференцій. В одному з них київське Динамо зустрічалося з боснійським Зрінськи.

"Біло-сині" здобули розгромну перемогу з рахунком 6:0. Своїми враженнями від цієї гри поділився Йожеф Сабо, повідомляє 24 Канал із посиланням на BLIK.

Що сказав Сабо про матч Динамо – Зрінськи?

Досвідчений фахівець залишився задоволений результатом. При цьому він визнав, що суперник був доволі низького рівня.

Будемо відвертими, слабенький суперник був у Динамо. В першому таймі вони просто хаотично носились по полю, а в другому просто посипалися – ніякої гри у відборі! Просто бігали без м’яча, організація гри у цих боснійців була відсутня геть,

– заявив Сабо.

Попри такий рахунок, легенда Динамо розкритикував гру киян. Зокрема, йому не сподобався виступ капітана команди Віталія Буяльського, який забив четвертий гол у поєдинку.

"Є в мене питання до Буяльського, наприклад. Що він робив на полі, особливо у першому таймі? Ну, ніякий у відборі. Ні-я-кий. Те саме можу сказати й про Піхальонка. Та й взагалі у Динамо відсутній малюнок гри, як і раніше…

У другому таймі грали ніби й добре, але знову недостатньо швидко, атаки були не надто розмашисті, купа браку. Та після перемоги 6:0 хто зважатиме на мої слова? Що б я не сказав, не почують критику", – сказав Йожеф Йожефович.

До слова. Ця перемога стала однією з найрозгромніших для українських клубів у єврокубках. З більшою різницею голів кияни, зокрема, перемагали тільки одного разу.

Зазначимо, що свій наступний матч "біло-сині" проведуть 9 листопада проти ЛНЗ, з яким мають однакову кількість очок у турнірній таблиці УПЛ після 11 турів. Стартовий свисток має пролунати о 15:30.

