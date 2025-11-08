Экс-тренер сборной Украины раскритиковал Динамо после разгромной победы в Лиге конференций

В четверг, 6 ноября, состоялись матчи третьего тура Лиги конференций. В одном из них киевское Динамо встречалось с боснийским Зрински.

"Бело-синие" одержали разгромную победу со счетом 6:0. Своими впечатлениями от этой игры поделился Йожеф Сабо, сообщает 24 Канал со ссылкой на BLIK.

Читайте также Ярмоленко попал в топ-5 бомбардиров украинских клубов в еврокубках

Что сказал Сабо о матче Динамо – Зрински?

Опытный специалист остался доволен результатом. При этом он признал, что соперник был довольно низкого уровня.

Будем откровенными, слабенький соперник был у Динамо. В первом тайме они просто хаотично носились по полю, а во втором просто посыпались – никакой игры в отборе! Просто бегали без мяча, организация игры у этих боснийцев отсутствовала напрочь,

– заявил Сабо.

Несмотря на такой счет, легенда Динамо раскритиковал игру киевлян. В частности, ему не понравилось выступление капитана команды Виталия Буяльского, который забил четвертый гол в поединке.

"Есть у меня вопросы к Буяльскому, например. Что он делал на поле, особенно в первом тайме? Ну, никакой в отборе. Ни-ка-кой. То же самое могу сказать и о Пихаленке. Да и вообще у Динамо отсутствует рисунок игры, по-прежнему…

Во втором тайме играли вроде и хорошо, но опять недостаточно быстро, атаки были не слишком размашистые, куча брака. Но после победы 6:0 кто будет считаться с моими словами? Что бы я ни сказал, не услышат критику", – сказал Йожеф Йожефович.

К слову. Эта победа стала одной из самых разгромных для украинских клубов в еврокубках. С большей разницей голов киевляне, в частности, побеждали только однажды.

Отметим, что свой следующий матч "бело-синие" проведут 9 ноября против ЛНЗ, с которым имеют одинаковое количество очков в турнирной таблице УПЛ после 11 туров. Стартовый свисток должен прозвучать в 15:30.

Как выступает Динамо в сезоне-2025/2026?