Киевляне деклассировали чемпиона Боснии и Герцеговины, забив ему шесть голов, не пропустив ни одного. Эта победа команды Александра Шовковского стала одной из самых разгромных в истории украинского футбола в еврокубках, информирует 24 Канал.

Что известно о самых разгромных победах клубов УПЛ в еврокубках?

Это седьмой матч за все время, в которых наши клубы переигрывали своих соперников с разницей в шесть и больше мячей. Что интересно, такие разгромы записывали себе в актив не только Динамо и Шахтер.

В частности, в июле 2012 года донецкий Металлург играл в квалификации Лиги Европы с черногорским Челиком. Тогда подопечные Владимира Пятенка не заметили оппонентов, одержав победу со счетом 7:0.

Металлург – Челик: видеообзор матча

С таким же счетом торжествовал в 2014 году и Шахтер. "Горняки" на групповом этапе Лиги чемпионов на выезде встречались с белорусским БАТЭ.

В том поединке состоялся бенефис Луиса Адриано, который забил сразу пять голов. Именно этот поединок является рекордным для украинских клубов, если считать только основные стадии турниров.

Видеообзор игры БАТЭ – Шахтер

А общий рекорд держится с 1998 года. В квалификации Лиги чемпионов киевское Динамо противостояло Барри Тауну из Уэльса.

Тогда подопечные Валерия Лобановского разбили соперника со счетом 8:0. В том же сезоне "бело-синие" дошли до полуфинала главного европейского турнира.

Динамо – Барри Таун: видеообзор поединка

А вот матч против Зрински теперь делит места с четвертого по седьмое в рейтинге самых разгромных побед украинских клубов в истории. С такой же разницей голов еще однажды побеждали киевляне, триумфовали Черноморец и Шахтер, которому это удалось также в 2025 году.

Крупнейшие победы украинских команд в еврокубках

Динамо – Барри Таун (22.07.1998) – 8:0

Металлург Донецк – Челик (19.07.2012) – 7:0.

БАТЭ – Шахтер (2.10.2014) – 7:0

Черноморец – Вадуц (2.09.1992) – 7:1

Динамо – Бешикташ (6.12.2016) – 6:0

Шахтер – Ильвес (10.07.2025) – 6:0

Динамо – Зрински (6.11.2025) – 6:0

Отметим, что после победы киевлян Александр Шовковский заявил, что он не полностью доволен выступлением своей команды, особенно, в начале игры. В своем комментарии он, в частности, вспомнил легендарного Лобановского.

Я вам отвечу фразой Валерия Васильевича Лобановского: "Если тренер полностью доволен, то ему надо заканчивать со своей работой". Всегда есть моменты, которые возможно улучшать и над которыми возможно работать. И в организации обороны, и в организации переходных моментов, и в организации атаки, в завершении. Очень много. И это постоянный процесс,

– цитирует тренера пресс-служба Динамо.

Как до этого играло Динамо в еврокубках сезона-2025/2026?