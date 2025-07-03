Приспущений прапор та квіти на стадіоні: фани Ліверпуля вшановують пам'ять загиблого Діогу Жоти

Португальський форвард Ліверпуля Діогу Жота трагічно загинув внаслідок ДТП. Зірковому футболісту навіки 28 років.

Смерть зірки Ліверпуля шокувала вболівальників Ліверпуля. Вони не можуть повірити у загибель свого кумира, пише 24 Канал.

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Як у Ліверпулі вшанували пам'ять Діогу Жоти

Вболівальники "мерсисайдців" влаштували меморіал на стадіоні "Енфілд" на честь португальського футболіста. З самого ранку вони несуть на домашню арену "червоних" квіти, вінки та символіку улюбленого клубу. До акції долучили також фани інших англійських клубів.

В пам'ять Діогу Жоти на "Енфілді" був приспущений прапор Ліверпуля.

Вболівальники покладають квіти в пам'ять загиблого Жоти / Getty Images

Нагадаємо, що трагедія трапилася у ніч з 2 на 3 липня в Іспанії. Автомобіль Діогу Жоти вилетів з траси через пробите колесо. Футболіст Ліверпуля та його брат Андре Сілва згоріли живцем у машині.

Тиждень тому Діогу Жота одружився. У нього залишилися дружина та троє дітей.