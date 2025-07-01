Шансів на порятунок не було: відео перших хвилин після аварії машини Діогу Жоти

Зірка Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жота загинув у ніч на 3 липня. У мережі з'явилося відео з палаючим автомобілем футболіста.

Під час обгону в автомобіля Діогу Жоти лопнуло колесо. У цей момент водій втратив кермування та з'їхав з траси, пише 24 Канал.

До теми Їхав у розкішному спорткарі та згорів живцем: все про смерть Діогу Жоти

Відео з палаючим авто Діогу Жоти

Один з водіїв, який проїжджав повз місце аварії, зафільмував перші хвилини трагічних подій. На відео видно палаючий автомобіль, в якому перебували Діогу Жота та Андре Сілва. Брати навіть не мали можливостей вибратися з машини, охопленої вогнем.

Відео перших хвилин після ДТП з Діогу Жотою

Згодом поліція виявила у Lamborghini два обгорілі тіла. Це були брати-футболісти Діогу Жота та Андре Сілва.

Раніше повідомлялися подробиці смертельної аварії. З'ясувалася, що лікарі не рекомендували португальцю користуватися літаком для перельоту в Ліверпуль. Тож Діогу Жота з братом виїхали на автомобілі до іспанського Сантандера, звідки на паромі повинні були дістатися Ліверпуля.