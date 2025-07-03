"Не має сенсу": Роналду відреагував за жахливу смерть партнера по збірній Португалії

Зірковий гравець Аль-Насра не залишився осторонь трагедії в португальському футболі. Шокуюча ДТП забрала життя двох відомих футболістів.

Футбольна спільнота дізналась трагічну новину з Іспанії. У ДТП загинув зірковий нападник Ліверпуля Діогу Жота. Фанати та зірки прощаються із гравцем, не став виключенням і Кріштіану Роналду, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм CR7.

До теми З'явились кадри із місця смертельної аварії Жоти: футболісти згоріли живцем – моторошне відео

Роналду про Жоту

Форвард Аль-Насра довгий час грав разом із Жотою за збірну та був його партнером по нападу. Кріштіану написав щемливий пост про гравця Ліверпуля, згадавши про його сім'ю.

Це не має сенсу. Ми щойно були разом у збірній. Ти щойно одружився. Висловлюю твоїй родині, дружині та дітям свої співчуття. Бажаю їм усієї сили світу. Я знаю, що ти завжди будеш з ними. Спочивайте з миром, Діогу та Андре. Ми всі будемо сумувати за вами,

– йдеться у повідомленні від Роналду.

Нагадаємо, що аварія сталась вночі проти 3 липня. Діогу був у відпустці в Іспанії та їхав на автомобілі разом із братом Андре Сілвою. Зрештою в машині прокололась шина і вона вилетіла з траси.

Читайте також Діогу Жота загинув через тиждень після весілля: у нього також залишилися діти

У підсумку транспортний засіб згорів вщент, а Діогу та Андре загинули на місці. Нагадаємо, що брат Жоти також був футболістом та виступав за португальський Пенафіел.

Сам Діогу пограв за Пасуш Ферейру, Атлетіко, Порту, Вулверхемптон та Ліверпуль. Минулого сезону він допоміг мерсисайдцям виграти АПЛ, а також тріумфував у Лізі націй зі збірною Португалії. Разом із "сагреш" Жота став переможцем Ліги націй.