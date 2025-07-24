Футболіст Ліверпуля вшанував пам'ять загиблого Жоти: зворушливе фото

На початку липня 2025 року футбольний світ сколихнула трагічна подія. У моторшній аварії загинув футболіст Ліверпуля Діогу Жота та його молодший брат Андре Сілва.

Костас Цимікас вирішив вшанувати пам'ять Діогу Жоти. Грецький захисник грав разом з португальским нападником, повідомляє 24 канал із посиланням на Puerto Ink Athens.

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Як Цімікас вшанував загиблого Жоту?

Костас Цимікас зворушливо вшанував пам'ять Діогу Жоти. Грецький захисник зробив тату на руці, яке присвятив загиблому одноклубнику по Ліверпулю.

Я б хотів, щоб ти був тут і число 20,

– написано на руці Цимікаса.

Цимікас зробив тату з номером Жоти / Фото Puerto Ink Athens

Про тату, що зробив Костас Цимікас стало відомо 5 липня – за два дні після жахливої ДТП, у якій загинув Діогу Жота. Цікаво, що грек та португалець разом перейшли у Ліверпуль у 2020 році.

Нагадаємо, що поховання Діогу Жоти та його брата Андре Сілви відбулось 5 липня у Гондомарі, Португалія. На церемонію прибули рідні, близькі, одноклубники та партнери поругальця по збірній.