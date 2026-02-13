Гераскевич відсторонений від Олімпіади: чи скасують дискваліфікацію і коли буде рішення суду

Українець Владислав Гераскевич опинився в епіцентрі неприємної ситуації на зимових Олімпійських іграх-2026. Скелетоніст був втягнений у скандал завдяки Міжнародному олімпійському комітету.

Організація офіційно відсторонила українця від участі в Олімпіаді. Причиною для цього стало використання Владиславом "шолому пам'яті", повідомляє Суспільне Спорт.

До теми Шалена підтримка Гераскевича: як Україна та світ реагують на свавільне рішення МОК

Коли очікувати на рішення?

При цьому МОК посилається на Міжнародну федерацію бобслею та скелетону (IBSF), що начебто рішення про дискваліфікацію було прийняте нею. Гераскевич вирішив оскаржити рішення про бан.

Скелетоніст подав апеляцію у Спортивний арбітражний суд (CAS). Засідання у ньому розпочалось вже сьогодні, 13 лютого, о 10:00 за Києвом. Генеральний директор CAS Меттью Ріб прокоментував терміни розгляду справи.

Розгляд може тривати кілька годин. Ми поки не знаємо, скільки саме. Сподіваємося, що буде фінальне рішення, яке ми оголосимо сьогодні. Але спрогнозувати це не можу. Ми знаємо розклад змагань і розуміємо, що рішення має бути до початку старту. Проте ми не знаємо, як довго буде тривати розгляд. Причина слухання – визначити, чи рішення IBSF було легальним,

– заявив Ріб.

Справу розглядає суддя з Німеччини. Юрист Гераскевича та представники IBSF віддалено приєдналися до розгляду справи. У свою чергу Владислав сам прибув на засідання, як і представник МОК.

Довідка. Зазвичай вони проходять в штаб-квартирі CAS у Лозанні, але під час Олімпійських ігор суд організовує виїзні засідання у місці проведення змагання.

Нагадаємо, що причиною конфлікту став "шолом пам'яті", в якому Гераскевич проводив тренування. На аксесуарі зображені фото 24-х спортсменів, яких Росія вбила на війні в Україні.

МОК заборонив Владиславу виступати у ньому, але українець принципово відмовився змінювати шолом. Через це Гераскевич вже пропустив два перших заїзди, які пройшли 12 лютого.

Що відомо про скандал навколо Гераскевича?