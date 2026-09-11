Для Росії передбачили участь у Лізі чемпіонів: коли це може статися

Клуби з країни-агресорки наразі залишаються поза європейським футболом. Щоправда, уже існує чіткий план їх повернення у континентальні турніри.

Росіяни матимуть чотири місця у єврокубках після завершення війни проти України. Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Що відомо про повернення Росії у Лігу чемпіонів

Пресслужба головного керівного органу на континенті опублікувала документ, в якому йдеться про кількість клубів з Росії, які можуть бути допущеними до єврокубків у сезоні 2027/28.

За попереднім планом, з цієї країни можуть допустити чотири команди у міжнародні змагання. Чемпіон розпочинатиме свою участь з першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Володар Кубка – на аналогічному етапі у Лізі Європи.

А ось срібний та бронзовий призери, які, імовірно, гратимуть у Лізі конференцій – з другого відбіркового раунду.

Щоправда, поки документ має попередній характер. Фінальний розподіл перепусток по лігам опублікують пізніше і колективи з Росії опиняться там лише за умови, що чинне відсторонення скасують.

Чи повернуть росіян у футбол зараз

Зазначимо, що у серпні президент УЄФА Александер Чеферін говорив, що російські дорослі команди повернуть на міжнародну арену лише після кінця війни проти України.

Також минулого місяця у наслідок ворожого обстрілу постраждав стадіон "Чорноморець" в Одесі. На цю ситуацію відреагували в УАФ.