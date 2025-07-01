Сини вже із медалями, а доньки – його натхнення: що відомо та де зараз діти Олександра Усика

Олександр Усик – один із найтитулованіших боксерів в історії цього виду спорту. Водночас Усик не лише досяг успіхів у спорті, а й "збудував" велику родину.

Олександр Усик у щасливому шлюбі із дружиною Катериною виховують аж четверо дітей: Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію. 24 Канал розповідає про дітей Олександра та Катерини, їх захоплення та де живуть зараз.

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Перша дитина у родині боксера: Єлизавета Усик

Відомий боксер одружився із любов'ю усього його життя у 2009-му році. Не встигли вони пожити в офіційному шлюбі, як у 24 лютого 2010 року Олександр і Катерина вперше стали батьками. На світ народилась їх донечка, яку назвали Єлизаветою.

Перша дитина у родині боксера не пішла спортивним шляхом зіркового батька. Так, Єлизавета захоплюється спортом, а відео із її виснажливими тренуваннями у спортивній залі нерідко потрапляють у соцмережі. Цим вона вдалась вся у батька.

Наприкінці лютого поточного року Усик продемонстрував своїй аудиторії спільне тренування із Єлизаветою.

Відео спільного тренування Усика із донькою Єлизаветою

Донька Олександра та Катерини має фантастичну вроду та міцний характер.

Єлизавета Усик / Фото з інстаграму Катерини Усик

Старша донька Усика зареєстрована в інстаграмі, де має приватну сторінку, де за її життям стежить 156 користувачів. Натомість Ліза підписана на 497 людей. У її профілі опубліковано лише чотири пости, тому дівчина не надто активно веде свою сторінку.

У лютому 2025 року родина грандіозно відсвяткувала 15-річчя Єлизавети. На святкування були запрошені зірки українського шоубізу: Надя Дорофєєва, Олена Омаргалієва.

15-річчя Єлизавети Усик / Фото з інстаграму Катерини Усик

Іграшка Єлизавети стала талісманом для Усика

Також в Олександра із старшою донькою особливий зв'язок. Перед реваншем проти Ентоні Джошуа Єлизавета подарувала батьку свою улюблену іграшку – віслючка Іа з мультфільму про Вінні-Пуха. Ця іграшка супроводжувала Усика, де він не був, чи на пресконференції, чи у роздягальні перед боєм.

Боксер розповідав, що донька дала йому цього віслюка і сказала, аби він завжди був поруч із ним. Ця іграшка стала талісманом для Усика. Адже Олександр переміг Джошуа у реванші 20 серпня 2022 року. Після чого здолав Даніеля Дюбуа та двічі Тайсона Ф'юрі.

Іграшка Єлизавети – талісман Усика / Фото з інстаграму Олександра та Катерини

Кирило та Михайло Усик: майбутні чемпіони із дзюдо

Із різницею у два роки родина відомого боксера поповнилась ще двома синами – старшим Кирилом та молодшим Михайлом. Обидва хлопці захоплюють дзюдо та навіть займаються цим видом спорту в одній із академій в іспанській Марбельї.

Головним тренером цієї академії є українець Іван Васильчук. Сини чемпіона світу вже теж можуть похизуватись своїми здобутками у дзюдо. До прикладу, хлопці водночас завоювали золоті медалі на змаганнях.

Відео переможних змагань для Кирила та Михайла Усик

Олександр був гостем академії після своєї першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі, яка відбулась 18 травня 2024 року.

Сини Олександра Усика / Скриншоти з інстаграму Катерини

Також обидва сини активно підтримують батька перед майбутнім реваншем із Дюбуа. Кирило та Михайло відвідали тренувальний табір Олександра та навіть вийшли у ринг.

Сини Усика у його тренувальному таборі: дивіться відео

Пригадаємо, що в одному із інтерв'ю Усик розповів, що міг втратити сина. Мова йде про Кирила. Лікарі сповістили подружжю, що їх дитина мертва. Однак український боксер не впав у відчай, а вийшов на зв'язок із вищими чинами медицини, з яким провів жорстку чоловічу розмову.

У Катерини була кровотеча. Лікарі тоді поставилися до справи несерйозно. Мені сказали, що моя дитина мертва. Я одразу почав набирати людей із високих чинів медицини. Я всім тоді сказав, якщо дитину не врятуєте, я вас помножу на нуль. На щастя, тепер ми маємо такого чудового сина, як Кирило Олександрович,

– сказав Усик.

Маленька принцеса Усика – донечка Марія

Наймолодшою у родині боксера є Марія, яка народилась лише 28 січня 2024 року. Пологи у Катерини стались якраз перед боєм Усика проти Ф'юрі, який у підсумку був згодом перенесений. Завдяки цьому Олександр зумів раніше вперше побачитись зі своєю четвертою дитиною.

У вільний між боями час боксер проводить із родиною. Якщо сини та Єлизавета вже старші, то маленька Марія ще потребує батьківських турбот Олександра. Дружина Катерина не раз викладала контент, де Усик перетворюється у турботливого батька та годує чи гуляє із меншою донькою.

Батьківські будні Олександра Усика / Фото з інстаграму дружини Катерини

Цього року родина відсвяткувала перший день народження Марії.

Перший день народження Марії / Скриншоти із інстаграму Катерини

Де живуть діти Олександра Усика

На жаль, повномасштабна війна поділила родину боксера на дві частини: сини Кирило та Михайло разом із бабусею і дідусем живуть в Іспанії (із батьками їх матері). Натомість обидві доньки чемпіона Єлизавета та Марія залишаються в Україні під постійними ворожими обстрілами.

Старша донька Олександра та Катерини навідріз відмовляється переїжджати за кордон. Єлизавета хоче жити в Україні, де у неї усі друзі, школа та захоплення.

В інтерв'ю Славі Дьоміну дружина Усика розповідала, як складно переживає розлуку родини. Катерина зізнавалась, що ще у перший рік повномасштабної війни хотіла разом із Олександром забрати дітей назад в Україну, але через вагітність відклали це рішення.

Ми з Санею постійно: "Забираємо, забираємо". А потім я завагітніла Машею. Ми хотіли забрати. Саня теж дуже страждав, бо родина повинна бути разом. А як разом? Я тут сама. Так, у мене є няня з 10-ї до 20-ї, а потім вночі я сама. Мені не вистачає одній ресурсу. Мої батьки - я не хочу, щоби вони тут були, коли тут все "х*рачить" над тобою, і хлопці теж. Вони виїхали. Важко. Телефон - спасіння, але не дає фізичної близькості,

– розповідала Катерина Усик.

В Іспанії Кирило та Михайло вже вивчили іспанську та англійську мови. Рожина періодично возз'єднується за кордоном.

Попри відстань та розлуку 19 липня 2025 року велика родина Усика буде підтримувати його у реванші проти Даніеля Дюбуа. Поєдинок відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі", де Олександр вже перемагав Дерека Чісору.