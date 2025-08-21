Віталій Кличко представник "золотої ери" вітчизняного боксу, а також один з найвидатніших спортсменів в історії України. Проте фанатів цікавить не тільки спортивна сторона, а й особисте життя "Доктора Сталевого Кулака".

"Вічний чемпіон" та легенда боксу має трьох дітей від шлюбу з Наталією Єгоровою. 24 канал розповідає, що відомо та де зараз нащадки Віталія Кличка та української моделі, співачки та спортсменки.

Читайте також На столі було 100 мільйонів: чому брати Клички відмовилися битися між собою

Де зараз діти Кличка?

Віталій Кличко одружився з Наталією Єгоровою 26 квітня 1996 року. Український боксер перебував у шлюбі зі своєю коханою цілих 25 років та має від неї трьох спільних дітей – Єгор-Даніель, Єлизавета-Вікторія та Максим.

У 2022 році Кличко-старший розлучився з Єгоровою, але відомо, що експодружжя залишились у дружніх стосунках. Проте діти зіркової пари разом з матір'ю та переїхали до Німеччини.

Віталій Кличко з дітьми та дружиною у 2013 році / Фото ТСН

Зазначимо, що попри розлучення Віталій Кличко зберігає зв'язок з дітьми. Колишній боксер, а нині мер Києва неодноразово розповідав, що бачиться зі своїми нащадками, коли має можливість.

Чим займаються нащадки боксера?

Найстаршого сина Віталія Кличка та Наталії Єгорової звати Єгор-Даніель. Хлопець був первістком легендарного українського боксера, народившись закордоном у 2000 році.

Старший син Віталія Кличка має громадянство США, але проживає у Німеччині разом з матір'ю. Єгор-Даніель не пішов у бокс, як його батько "Доктор Сталевий Кулак".

Єгор-Даніель веде доволі непублічне життя, тому багато інформації про нього немає. Відомо, що він завершив престижну Лондонську школу економіки та політичних наук.

Віталій Кличко з сином Єгором / Фото з фейсбуку мера Києва

Середньою дитиною Віталія Кличка є його чарівна донька Вікторія-Єлизавета, яка успадкувала гарну зовнішність від своїх батьків Дівчина народилася у 2002 році у США.

Єгорова з донькою Єлизаветою / Фото з інстаграму ексдружини Кличка

Навчалася Вікторія-Єлизавета в Амстердамі на факультеті психології у місцевому університеті. Цікаво, що Віталій Кличко напередодні народження доньки переміг Ларрі Дональда, тому дівчина отримала таке ім'я.

Зазначимо, що Єлизавета-Вікторія вляпалась у скандал в Гамбурзі разом зі своїм молодшим братом Максимом. Мережею розлетілось відео з домашньої вечірки, де діти Кличка показували "важкий люкс" з дорогим алкоголем, брендовими речами.

Скандальна вечірка дітей Кличка: дивіться відео

Ситуація стала публічною та викликала купу хейту на тлі війни в України. Сам Віталій Кличко розповідав, що провів бесіду зі своїм сином через інцидент у Німеччині.

Наймолодший син Віталія Кличко Максим народився 1 квітня 2005 року. Нащадок "Доктора Сталевого Кулака" пішов стопами батька та став спортсменом, але замість боксу обрав баскетбол.

Варто відзначити, що Максим Кличко навищий у своїй сім'ї. Його зріст становить 2 метри 16 сантиметрів – син легендарного боксера перевершив навіть свого батька.

Молодший син Віталія Кличка виступає на позиції центрового у баскетбольному клубі Монако. 24 лютого 2025 року Максим Кличко отримав дебютував у складі національної збірної України у матчі проти Португалії на Євробаскеті.

17 липня 2025 року Максим Кличко отримав важку травму під час матчу за збірну України. "Синьо-жовті" змагалися проти однолітків з Чехії на молодіжному Євробаскеті.

Максим Кличко отримав травму / Скриншот з трансляції

Про терміни відновлення Максима Кличка невідомо. Проте Айнарс Багатскіс має надію, що баскетболіст швидко відновиться.

Раніше ми розповідали, чи спілкується колишня дружина Володимира Кличка зі своєю донькою, яку залишила в Україні з боксером.