Віталій Кличко представник "золотої ери" вітчизняного боксу, а також один з найвидатніших спортсменів в історії України. Проте фанатів цікавить не тільки спортивна сторона, а й особисте життя "Доктора Сталевого Кулака".
"Вічний чемпіон" та легенда боксу має трьох дітей від шлюбу з Наталією Єгоровою. 24 канал розповідає, що відомо та де зараз нащадки Віталія Кличка та української моделі, співачки та спортсменки.
Де зараз діти Кличка?
Віталій Кличко одружився з Наталією Єгоровою 26 квітня 1996 року. Український боксер перебував у шлюбі зі своєю коханою цілих 25 років та має від неї трьох спільних дітей – Єгор-Даніель, Єлизавета-Вікторія та Максим.
У 2022 році Кличко-старший розлучився з Єгоровою, але відомо, що експодружжя залишились у дружніх стосунках. Проте діти зіркової пари разом з матір'ю та переїхали до Німеччини.
Зазначимо, що попри розлучення Віталій Кличко зберігає зв'язок з дітьми. Колишній боксер, а нині мер Києва неодноразово розповідав, що бачиться зі своїми нащадками, коли має можливість.
Чим займаються нащадки боксера?
Найстаршого сина Віталія Кличка та Наталії Єгорової звати Єгор-Даніель. Хлопець був первістком легендарного українського боксера, народившись закордоном у 2000 році.
Старший син Віталія Кличка має громадянство США, але проживає у Німеччині разом з матір'ю. Єгор-Даніель не пішов у бокс, як його батько "Доктор Сталевий Кулак".
Єгор-Даніель веде доволі непублічне життя, тому багато інформації про нього немає. Відомо, що він завершив престижну Лондонську школу економіки та політичних наук.
Середньою дитиною Віталія Кличка є його чарівна донька Вікторія-Єлизавета, яка успадкувала гарну зовнішність від своїх батьків Дівчина народилася у 2002 році у США.
Навчалася Вікторія-Єлизавета в Амстердамі на факультеті психології у місцевому університеті. Цікаво, що Віталій Кличко напередодні народження доньки переміг Ларрі Дональда, тому дівчина отримала таке ім'я.
Зазначимо, що Єлизавета-Вікторія вляпалась у скандал в Гамбурзі разом зі своїм молодшим братом Максимом. Мережею розлетілось відео з домашньої вечірки, де діти Кличка показували "важкий люкс" з дорогим алкоголем, брендовими речами.
Скандальна вечірка дітей Кличка: дивіться відео
Ситуація стала публічною та викликала купу хейту на тлі війни в України. Сам Віталій Кличко розповідав, що провів бесіду зі своїм сином через інцидент у Німеччині.
Наймолодший син Віталія Кличко Максим народився 1 квітня 2005 року. Нащадок "Доктора Сталевого Кулака" пішов стопами батька та став спортсменом, але замість боксу обрав баскетбол.
Варто відзначити, що Максим Кличко навищий у своїй сім'ї. Його зріст становить 2 метри 16 сантиметрів – син легендарного боксера перевершив навіть свого батька.
Молодший син Віталія Кличка виступає на позиції центрового у баскетбольному клубі Монако. 24 лютого 2025 року Максим Кличко отримав дебютував у складі національної збірної України у матчі проти Португалії на Євробаскеті.
17 липня 2025 року Максим Кличко отримав важку травму під час матчу за збірну України. "Синьо-жовті" змагалися проти однолітків з Чехії на молодіжному Євробаскеті.
Про терміни відновлення Максима Кличка невідомо. Проте Айнарс Багатскіс має надію, що баскетболіст швидко відновиться.
