Дівчина Мудрика вийшла із заявою про Україну

Зіркова дівчина Михайла Мудрика Джордін Джонс звернулась до своєї багатомільйонної авдиторії в ТікТок. Вона розповіла про жахи війни в Україні.

Американська блогерка записала п'ятихвилинне відео. Там вона зізналась, що світ і її рідні США навіть не уявляють, як важко зараз Україні й українцям.

Що саме розповіла дівчина Мудрика

Джонс зазначила, що раніше майже не стежила за подіями в Україні. Однак стосунки з українським футболістом кардинально вплинули на її світогляд.

На початку року я була обізнана про війну в Україні приблизно на 5%. Про те, що відбувається в Україні, в США говорили недостатньо,

– зауважила дівчина Михайла Мудрика.

Вона наголосила, що її шокує той факт, що американці дуже мало знають про трагедію, яка щодня переслідує українців. За її словами, ситуація в Україні дуже погана, й загроза залишається постійно.

Дівчина Мудрика додала, що встановила собі на телефон сповіщення про повітряну тривогу в Україні, щоб бути з українцями на одній хвилі. Вона зізналась, що ця ситуація змусила її переглянути свої цінності та тривоги.

Зокрема, вона згадала, як запізнювалась на свій літак, і ця ситуація змусила її дуже сильно переживати. Утім, зараз вона розуміє, що українці взагалі не мають можливості подорожувати літаками та змушені їздити за кордон автобусами по 50 годин.

У мене є можливість сісти на літак і полетіти куди завгодно. Українці цього позбавлені,

– підкреслила Джонс.

А ще блогерка закликала не забувати про українців, які через тривоги й обстріли не можуть спати у своїх ліжках, а вимушені ховатись в укриттях. Також дівчині дуже важко читати новини з України про трагічну загибель людей.

Наостанок дівчина закликала до миру та просила хоча б іноді думати про тих, кому зараз дуже важко в Україні. Вона підсумувала, що дуже змінилась за рік стосунків з українським футболістом і більше не сприймає базову безпеку як беззаперечну даність.

Що зараз відомо про Михайла Мудрика

Михайло Мудрик майже 2 роки був поза футболом через дискваліфікацію, пов'язану зі вживанням допінгу. Улітку 2026 року йому дозволили повернутись у гру. Українець долучився до свого клубу Челсі на зборах, але наприкінці серпня вирушив в оренду до Тоттенгема.

Щоправда, вже після першого офіційного матчу в складі шпор Мудрик травмувався. Через це він пропустив вереснево-жовтневі матчі збірної України. Наставник лондонців Роберто де Дзербі поділився деталями травми українського вінгера. На полі його очікують наприкінці жовтня.