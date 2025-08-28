Кохана футболіста Динамо засвітила груди у розкішній сукні: вогняні фото
- Даша Квіткова поділилась пікантними фото у соціальних мережах, демонструючи свою красу та ідеальну фігуру в розкішній сукні.
- Володимир Бражко та Даша Квіткова офіційно оприлюднили свої стосунки у липні 2025 року.
Даша Квіткова знову привернула увагу публіки у соціальних мережах. Кохана Володимира Бражка з київського Динамо потішила фанатів гарячими фото з відвертої фотосесії.
Дівчина футболіста "біло-синіх" у своєму інстаграмі поділилась пікантними світлинами, продемонструвавши свою красу. Даша Квіткова влаштувала справжній підпал новими фото, повідомляє 24 канал.
Зваблива Даша Квіткова
Кохана Володимира Бражка з Динамо опублікувала гарячі фото у сміливому образі. Зваблива Даша Квіткова похизувалась ідеальною фігурою у розкішній та стильній сукні.
Фото дівчини вийшли максимально спокусливими та привернули увагу фанатів у соціальних мережах. Мокре волосся та загадковий погляд зробили світлини Даші ще більш атомсферними.
Квіткова поділилась гарячими світлинами / Фото з інстаграму дівчини
Нагадаємо, що зіркові Володимир Бражко та Даша Квіткова певний час приховували стосунки. Пара офіційно оприлюднила відносини у липні 2025 року, коли футболіст привітав кохану з днем народження.
Раніше повідомляли про те, що Даша Квіткова нещодавно поділилася гарячими світлинами з відпочинку в Одесі. Кохана Володимира Бражка вразила фанатів відвертими фото.