28 серпня, 23:30
Кохана футболіста Динамо засвітила груди у розкішній сукні: вогняні фото

Єгор Торяник
Основні тези
  • Даша Квіткова поділилась пікантними фото у соціальних мережах, демонструючи свою красу та ідеальну фігуру в розкішній сукні.
  • Володимир Бражко та Даша Квіткова офіційно оприлюднили свої стосунки у липні 2025 року.

Даша Квіткова знову привернула увагу публіки у соціальних мережах. Кохана Володимира Бражка з київського Динамо потішила фанатів гарячими фото з відвертої фотосесії.

Дівчина футболіста "біло-синіх" у своєму інстаграмі поділилась пікантними світлинами, продемонструвавши свою красу. Даша Квіткова влаштувала справжній підпал новими фото, повідомляє 24 канал. 

Зваблива Даша Квіткова

Кохана Володимира Бражка з Динамо опублікувала гарячі фото у сміливому образі. Зваблива Даша Квіткова похизувалась ідеальною фігурою у розкішній та стильній сукні.

Фото дівчини вийшли максимально спокусливими та привернули увагу фанатів у соціальних мережах. Мокре волосся та загадковий погляд зробили світлини Даші ще більш атомсферними.

Квіткова поділилась гарячими світлинами / Фото з інстаграму дівчини 

Нагадаємо, що зіркові Володимир Бражко та Даша Квіткова певний час приховували стосунки. Пара офіційно оприлюднила відносини у липні 2025 року, коли футболіст привітав кохану з днем народження.

Раніше повідомляли про те, що Даша Квіткова нещодавно поділилася гарячими світлинами з відпочинку в Одесі. Кохана Володимира Бражка вразила фанатів відвертими фото.