Вболівальники Бешикташа ледь не скалічили голкіпера Шахтаря наприкінці матчу

У четвер, 24 липня, Шахтар зіграв перший матч у рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/2026. "Гірники" перемогли Бешикташ з рахунком 2:4.

Наприкінці гри вболівальники турецького клубу влаштували безлад. У воротарський майданчик Шахтаря полетіли різні предмети, пише 24 Канал.

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Що трапилось у матчі?

На останніх хвилинах зустрічі, коли рахунок був на користь Шахтаря, фанати Бешикташа почали жбурляти предмети у штрафний майданчик донецького клубу. Голкіпер Дмитро Різник одразу відреагував, звернувши увагу арбітра на ситуацію. Суддя зупинив гру та попросив одного з гравців турецької команди вплинути на ситуацію на трибунах.

Попри втручання фанати продовжували агресивну поведінку. На полі почалися суперечки, гравці обох команд емоційно дискутували з арбітром і між собою. У підсумку арбітр вирішив покарати голкіперів обох клубів жовтими картками.

Довідка. Матч-відповідь відбудеться 31 липня у Кракові.

Нагадаємо, що після матчу Арда Туран прокоментував перемогу над Бешикташем.