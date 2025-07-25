Вболівальники Бешикташа ледь не скалічили голкіпера Шахтаря наприкінці матчу
- Шахтар переміг Бешикташ з рахунком 2:4 у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/2026.
- Вболівальники Бешикташа закидали предмети у воротарський майданчик Шахтаря, що спричинило зупинку гри та жовті картки голкіперам обох команд.
- Матч-відповідь відбудеться 31 липня у Кракові.
У четвер, 24 липня, Шахтар зіграв перший матч у рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/2026. "Гірники" перемогли Бешикташ з рахунком 2:4.
Наприкінці гри вболівальники турецького клубу влаштували безлад. У воротарський майданчик Шахтаря полетіли різні предмети, пише 24 Канал.
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Що трапилось у матчі?
На останніх хвилинах зустрічі, коли рахунок був на користь Шахтаря, фанати Бешикташа почали жбурляти предмети у штрафний майданчик донецького клубу. Голкіпер Дмитро Різник одразу відреагував, звернувши увагу арбітра на ситуацію. Суддя зупинив гру та попросив одного з гравців турецької команди вплинути на ситуацію на трибунах.
Попри втручання фанати продовжували агресивну поведінку. На полі почалися суперечки, гравці обох команд емоційно дискутували з арбітром і між собою. У підсумку арбітр вирішив покарати голкіперів обох клубів жовтими картками.
Довідка. Матч-відповідь відбудеться 31 липня у Кракові.
Нагадаємо, що після матчу Арда Туран прокоментував перемогу над Бешикташем.