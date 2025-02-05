Чигринський завершив кар'єру та зайнявся тренерською діяльністю, – ЗМІ
- Дмитро Чигринський повісив бутси на цвях та розпочав тренерську кар'єру.
- За свою кар'єру він грав у Шахтарі, Барселоні, Дніпрі та в грецьких клубах, провівши 470 матчів і вигравши 19 трофеїв.
У мережі поширилась інформація, що Дмитро Чигринський завершив кар'єру. Проте колишній гравець Шахтаря та Барселони продовжує працювати у футбольній сфері.
Стало відомо, що український ексзахисник приєднався до клубу з української Прем'єрі-ліги. Чигринський змінив футбольне поле на тренерський місток, повідомляє 24 канал із посиланням на Dynamo.kiev.ua.
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Новий етап у футболі
За наявною інформацією, Дмитро Чигринський з літа минулого року перебував у статусі вільного агента. Нещодавно 38-річний ексгравець приєднався до Олександрії у ролі тренера.
Однак Чигринський не підписував контракт з "містянами". У клубі надали можливість Дмитру поспостерігати на зборах, як працює Руслан Ротань, аби набратись тренерського досвіду.
Що відомо про Чигринського
- Дмитро Чигринський запам'ятався виступами у Шахтарі та Барселоні. Також український захисник грав у Дніпрі та деяких грецьких клубах.
- За свою кар'єру Чигринський провів 470 матчів, у яких забив 28 голів та віддав 8 результативних передач.
- В активі Дмитра Чигринського 19 виграних трофеїв. Серед них тріумф у Ла Лізі, перемога на Клубному чемпіонаті світу, кубок Ліги Європи, а також 8 золотих медалей УПЛ.