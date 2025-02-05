Чигринський завершив кар'єру та зайнявся тренерською діяльністю, – ЗМІ

У мережі поширилась інформація, що Дмитро Чигринський завершив кар'єру. Проте колишній гравець Шахтаря та Барселони продовжує працювати у футбольній сфері.

Стало відомо, що український ексзахисник приєднався до клубу з української Прем'єрі-ліги. Чигринський змінив футбольне поле на тренерський місток, повідомляє 24 канал із посиланням на Dynamo.kiev.ua.

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Новий етап у футболі

За наявною інформацією, Дмитро Чигринський з літа минулого року перебував у статусі вільного агента. Нещодавно 38-річний ексгравець приєднався до Олександрії у ролі тренера.

Однак Чигринський не підписував контракт з "містянами". У клубі надали можливість Дмитру поспостерігати на зборах, як працює Руслан Ротань, аби набратись тренерського досвіду.

Що відомо про Чигринського