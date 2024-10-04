Давно відомо, що колишній чеський хокеїст Домінік Гашек підтримує Україну. Нещодавно він розкритикував участь спортсменів з ворожої країни у НХЛ, що викликало образу у пропагандиста Губєрнієва, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

Читайте також Воїни ЗСУ ліквідували російського хокеїста, який їхав вбивати українців

Губєрнієв знову зашкварився

Російський пропагандист заявив, що Гашек таким чином намагається привернути на себе увагу. Однак, він забув про те, що чеський ексхокеїст спочатку агресії Росії проти України зайняв категоричну позицію щодо дій ворожої країни.

Гашек, типовий мудак. Великий спортсмен, який до старості почав зовсім божеволіти. Але коли так говорить про НХЛ, нехай озброїться воротарською ключкою та нападе на Білий дім чи Капітолій. Як політик він реалізувати себе не може, намагається просто привернути увагу. Чи вдається? Ну якщо ви мене питаєте про нього, значить, вдається,

– висловився пропагандист.

До цього Губєрнієв зробив неочікуваний висновок. Пропагандист сказав, що міжнародна спортивна спільнота добре себе почуває під час відсторонення атлетів, що представляють Росію.

Раніше Домінік Гашек заявляв, що представники ворожої країни не мають права брати участь на міжнародних змаганнях. Вони можуть повернутись після того, як російська окупаційна армія не покине територію України, а Путін не опиниться під трибуналом.