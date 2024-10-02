Збройні сили України ліквідували російського хокеїста Єгора Сорокіна. Загарбнику з міста Перм було 27 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про окупанта

Сорокін був вихованцем пермського хокею. На молодіжному рівні виступав за команди Авто (Єкатеринбург), Реактор (Нижньокамськ) та Толпар (Уфа).

Згодом хокеїст грав у другому російському дивізіоні (ВХЛ), де змінив кілька клубів. Сорокін ніде не міг довго затриматися та за короткий час змінив чотири клуби: Аріада-НХ (Волжськ), Молот-Прикам'є, ЦСК ВПС (Самара), Гірник (Верхня Пишма). На цьому рівні Сорокін провів 91 матч, в яких закинув чотири шайби та зробив п'ять передач.

У 24 роки Сорокін завершив кар'єру. Останнім сезоном у хокеї для росіянина був сезон 2020/21.

Чому Сорокін вирішив змінити ключку на автомат та піти вбивати українців за дві тисячі кілометрів від рідного міста – не повідомляється. В окупанта вдома залишилася дружина та донька.

Раніше стало відомо про ліквідацію ще двох "нейтральних" спортсменів. Українські воїни денацифікували головного тренера збірної Кемеровської області з карате Алєксєя Ходикіна. Також став 200-м ексфутболіст Тюмені Ніколай Пальянов, який підписав контракт з армією загарбників та був успішно ліквідований.