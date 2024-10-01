Микола Пальянов народився у російській Тюмені та грав у місцевій команді. Попри свій молодий вік футболіст свідомо приїхав на війну вбивати українців, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про Миколу Пальянова

Повідомляють, що 21-річний російський окупант та футболіст з дитинства виступав на позиції голкіпера. Останній свій матч він провів влітку 2019 року.

Відомий український журналіст Юрій Бутусов прокоментував смерть футболіста та окупанта в Україні. Із сатирою він зазначив, що у нього могло бути велике майбутнє.

Коля згодом міг пробитися до основного складу мадридського Реала,.. але його батьки повірили у нісенітницю Путіна, відправили юнака на забій у чужу країну, де він і отримав червону картку,

– підкреслив Бутусов.

Микола Пальянов у ФК Тюмень / Фото росЗМІ

У його колишній команді російського окупанта розповіли про те, що Микола займався не тільки футболом. Він також цікавився силовими видами спорту.