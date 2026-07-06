Збірна України втратила тренера, який приніс історичне досягнення

Збірна України з хокею залишилася без головного тренера. Дмитро Христич залишив посаду після історичного виходу команди до елітного дивізіону чемпіонату світу.

Після одного з найуспішніших періодів в історії українського хокею національна команда змінить тренерський штаб. Федерація хокею України на своєму сайті офіційно підтвердила завершення співпраці з Дмитром Христичем та його асистентами, які працювали зі збірною протягом останніх трьох років.

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Чому не домовилися з Христичем?

Президент Федерації хокею України Сергій Мазур повідомив, що термін дії контрактів тренерського штабу на чолі з Дмитром Христичем завершився після сезону-2025/2026. Федерація запропонувала наставникам продовжити співпрацю, однак сторони не змогли узгодити умови нової угоди.

За словами Мазура, керівництво федерації зробило все можливе, аби зберегти тренерський штаб, який досяг визначних результатів у надзвичайно складних для країни умовах.

Я щиро вдячний Дмитру Христичу та його асистентам за роботу, яку вони виконували протягом трьох років, піднявши національну збірну України з Дивізіону IB до еліти світового хокею. Дмитро Христич, Олег Шафаренко та Ігор Карпенко золотими літерами вписали свої імена в історію українського хокею,

– заявив Сергій Мазур.

Ймовірно, на заваді підписанню нового контракту стало фінансове питання. Дмитро Христич і Олег Шафаренко хотіли отримати у новій угоді кращі зарплатні умови з урахуванням того, що змогли досягнути зі збірною.

Хто може очолити збірну України?

Під керівництвом Дмитра Христича збірна України пройшла шлях від Дивізіону IB до еліти світового хокею. Історичне підвищення в класі стало одним із найбільших досягнень команди за роки незалежності.

За інформацією "Суспільне Спорт", одним із головних кандидатів на посаду нового наставника є Олександр Бобкін. Також серед претендентів називають Руслана Борисенка. Обидва фахівці нині працюють зі збірною України U-18.

Новому тренерському штабу доведеться одразу вирішувати надскладне завдання. Уже в сезоні-2026/2027 національна команда виступатиме в елітному дивізіоні чемпіонату світу, де на українців чекатимуть найсильніші хокейні збірні планети.