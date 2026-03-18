"Немає умов для акробатики": фристайліст Котовський визнав проблеми у підготовці спортсменів

На Олімпійських іграх-2026 лижна акробатика була тим видом спорту, з яким Україна пов'язувала найбільше медальних надій. На жаль, вони не виправдалися – і для цього, на думку лідера команди Дмитра Котовського, є об'єктивні причини.

Одна з головних – відсутність належної інфраструктури для підготовки спортсменів. Котовський відверто розповів про проблеми в інтерв'ю 24 Каналу.

Як змушені готуватися до змагань українські фристайлісти?

Дмитро Котовський – уродженець Рівного і саме в цьому місті розпочав свій шлях до великого спорту. Школа лижної акробатики, яка працює тут тривалий час, є одним з небагатьох осередків підготовки юних фристайлістів.

Проте, за словами Котовського, у рівненській школі дітей можуть навчити лише базових технічних елементів.

Можливостей повноцінно тренуватися дорослим спортсменам тут немає. Умов для акробатики у Рівному і загалом в Україні немає. Якби не виїзди на тренування за кордон, то нічого цього б не було,

– визнав сумну правду Дмитро Котовський.

У Рівному вистачає інфраструктури для того, щоб діти могли почати заняття спортивною гімнастикою і отримали базові навички та знання, які згодом використовуються в акробатиці. Тут можна стрибати на батуті і поліпшувати фізичну форму. Але для повноцінної підготовки потрібні лижі, трампліни, сніг та база для тренувань. Нічого цього в Україні забезпечити не можуть.

Як Дмитро Котовський виступив на Олімпіаді-2026?