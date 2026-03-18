Одна из главных – отсутствие надлежащей инфраструктуры для подготовки спортсменов. Котовский откровенно рассказал о проблемах в интервью 24 Каналу.

Смотрите также Рекорды есть – медалей нет: итог Олимпийских игр-2026 для Украины

Как вынуждены готовиться к соревнованиям украинские фристайлисты?

Дмитрий Котовский – уроженец Ровно и именно в этом городе начал свой путь к большому спорту. Школа лыжной акробатики, которая работает здесь длительное время, является одним из немногих центров подготовки юных фристайлистов.

Однако, по словам Котовского, в ровенской школе детей могут научить только базовым техническим элементам.

Возможностей полноценно тренироваться взрослым спортсменам здесь нет. Условий для акробатики в Ровно и вообще в Украине нет. Если бы не выезды на тренировки за границу, то ничего этого бы не было,

– признал печальную правду Дмитрий Котовский.

В Ровно хватает инфраструктуры для того, чтобы дети могли начать занятия спортивной гимнастикой и получили базовые навыки и знания, которые впоследствии используются в акробатике. Здесь можно прыгать на батуте и улучшать физическую форму. Но для полноценной подготовки нужны лыжи, трамплины, снег и база для тренировок. Ничего этого в Украине обеспечить не могут.

Как Дмитрий Котовский выступил на Олимпиаде-2026?