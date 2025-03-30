Перемогу в естафетній гонці серед чоловіків здобула команда Тернопільської області. Фінішером чемпіонів України був лідер збірної Дмитро Підручний, пише 24 Канал.

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Ефектний фініш на чемпіонаті України з біатлону

На останніх метрах дистанції Дмитра чекав його 5-річний син Володимир та дружина Ольга. Маленький син Підручного передав батьку прапор України, з яким він завершив естафету.

"Переможно закінчив змагальний сезон 2024/2025. Естафета на чемпіонаті України – заключний старт сезону.

Ternopil team без несподіванок фінішує на першому місці. Попереду кілька днів "закатки", а далі заслужений відпочинок! Але в думках я вже тримаю наступний сезон", – написав Підручний у фейсбуці.

Підручний з прапором України фінішує в естафеті / фото з фейсбуку біатлоніста

Зазначимо, що срібна медаль естафети серед чоловіків дісталася команді Сумської області, а "бронза" – представникам Харківщини.

Результат чоловічої естафети ЧУ з біатлону

1. Тернопільська обл. (2) 1:30:28,3 (Тарас Лесюк, Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Дмитро Підручний)

2. Сумська обл. (0) +2:22,3 (Сергій Супрун, Богдан Борковський, Владислав Чихарь, Роман Боровик)

3. Харківська обл. (0) +4:25,3 (Степан Кінаш, Ярослав Гаркуша, Олександр Пономаренко, Іван Загоруйко)

Біатлонний сезон-2024/25 офіційно завершився. Наступний буде олімпійським, а тому дуже цікавим.