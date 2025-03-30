Победу в эстафетной гонке среди мужчин одержала команда Тернопольской области. Финишером чемпионов Украины был лидер сборной Дмитрий Пидручный, пишет 24 Канал.

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Эффектный финиш на чемпионате Украины по биатлону

На последних метрах дистанции Дмитрия ждал его 5-летний сын Владимир и жена Ольга. Маленький сын Пидручного передал отцу флаг Украины, с которым он завершил эстафету.

"Победно закончил соревновательный сезон 2024/2025. Эстафета на чемпионате Украины – заключительный старт сезона.

Ternopil team без неожиданностей финиширует на первом месте. Впереди несколько дней "закатки", а дальше заслуженный отдых! Но в мыслях я уже держу следующий сезон", – написал Пидручный в фейсбуке.

Пидручный с флагом Украины финиширует в эстафете / фото из фейсбука биатлониста

Отметим, что серебряная медаль эстафеты среди мужчин досталась команде Сумской области, а "бронза" – представителям Харьковщины.

Результат мужской эстафеты ЧУ по биатлону

1. Тернопольская обл. (2) 1:30:28,3 (Тарас Лесюк, Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный)

2. Сумская обл. (0) +2:22,3 (Сергей Супрун, Богдан Борковский, Владислав Чихарь, Роман Боровик)

3. Харьковская обл. (0) +4:25,3 (Степан Кинаш, Ярослав Гаркуша, Александр Пономаренко, Иван Загоруйко)

Биатлонный сезон-2024/25 официально завершился. Следующий будет олимпийским, а потому очень интересным.