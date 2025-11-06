Виховав чемпіона світу: що відомо про спортсмена Пищикова, який супроводжував Анджеліну Джолі

Нещодавно в Україну завітала світова зірка Анджеліна Джолі із благодійною місією. Акторка відвідала Херсон та Миколаїв.

Проте під час її візиту сталась скандальна історія з одним із супроводжуючих волонтерів зірки Дмитром Пищиковим. Чоловік був затриманий військовослужбовцями ТЦК, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про Дмитра Пищикова?

Як виявилось, Дмитро має пряме відношення до спорту. Волонтер працює тренером з бойового самбо в клубі TIGER у Кропивницькому. Цю інформацію в ексклюзивному коментарі 24 Каналу підтвердив голова федерації самбо Кіровоградської області В'ячеслав Шульга.

Він завжди працює у нас, багато років вже. Його вихованець Сімаченко Дмитро у 2024 році в Польщі став чемпіоном світу серед дітей з комбат дзю-дзюцу. Йому 12 років. Також серед його вихованців є призери та чемпіони чемпіонатів України з бойового самбо, комбат дзю-дзюцу та змішаних єдиноборств ММА,

– сказав Шульга.

За інформацією В'ячеслава, Пищиков займається спортом з дитинства. Він є багаторазовим призером чемпіонатів України з бойового самбо. Дмитро почав кар'єру ще як спортсмен у клубі TIGER.

Саме Шульга був його тренером тоді. Потім Пищиков сам почав працювати там тренером і став кандидатом майстру спорту з бойового самбо.

Також він працював і тренером з ММА. Відомо. що Дмитро перебуває в ТЦК, але вийшов на зв'язок. Раніше була інформація, що телефон Пищикова був вимкнений. Він ненадовго вийшов на зв'язок із дівчиною.