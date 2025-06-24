Росіяни ледь не знищили льодову арену внаслідок ракетного удару по Дніпру: жахливі фото

Одне з найбільших міст України Дніпро опинилось під обстрілом росіян у вівторок, 24 червня. Серед постраждалих об'єктів є і місцева льодова арена, яку збудували 13 років тому.

Російські війська продовжують тероризувати Україну повітряними атаками. Від дронів та ракет страждають цивільні об'єкти та спортивна інфраструктура, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Софії Голіченко.

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Льодова арена під ударом

Чергова атака росіян прийшлась 24 червня на Дніпро. Окупанти відправили на місто балістичні ракети, через що постраждали будинки, школи, дитячий садок та пасажирський потяг.

Також Росія завдала шкоди "Льодовій арені" у Дніпрі. Фото з наслідками руйнувань показала у своєму інстаграм українська фігуристка Софія Голіченко.

Як виглядає льодова арена у Дніпрі після атаки росіян:

На знімках видно, що у будівлі вибиті вікна, пошкоджений дах та стеля. Це вже сьома пошкоджена льодова арена під час повномасштабної війни з Росією.

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Споруда у Дніпрі була відкрито у 2012 році, її будівництво обійшлося майже у 45 мільйонів гривень. На щастя, обійшлось без жертв та поранених на цьому об'єкті. Загалом же у Дніпрі було вбито 15-х людей, ще 174 отримали травми.

Раніше повідомлялось, що росіяни майже зруйнували спорткомплекс КПІ імені Ігоря Сікорського у Києві. Будівля містила в собі басейн, зали гімнастики та аеробіки