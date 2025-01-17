Бельгія звільнила скандального тренера перед матчами з Україною в Лізі націй

Одна із топ-збірних Європи пішла на зміну наставника через невдачі на останніх крупних турнірах. Очікується, що лідер Реала Тібо Куртуа може повернутися в збірну після цього.

Збірна Бельгії проводить невдало останні крупні турніри та вже давно не є серед фаворитів на перемогу на чемпіонаті світу або Євро. Останні ж провали "червоних дияволів" спонукали до більш кардинальних дій.

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На Україну з новим коучем

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Бельгійську футбольну асоціацію, головний тренер збірної Доменіко Тедеско звільнений зі своєї посади. Разом із ним команду залишить і його тренерський штаб.

Рада директорів асоціації проаналізувала роботу італійця та залишилась незадоволеною нею. У найближчий час буде обрано нового наставника збірної Бельгії.

Вже у березні цього року "дияволи" гратимуть стикові матчі за право виступати в дивізіоні А Ліги націй проти України. Нагадаємо, що Тедеско очолив Бельгію у лютому 2023 року.

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Кар'єра Тедеско в Бельгії

За цей час він встиг провести із нею 24 гри. У них команда здобула 12 перемог та по шість нічиїх і поразок. Попри впевнений вихід на Євро-2024, Бельгія набрала в групі лише 4 очки та вилетіла в 1/8 фіналу від французів.

А у Лізі націй 2024-2025 збірна стала третьою в групі дивізіону А із Францією, Італією та Ізраїлем. Крім того, Тедеско примудрився посваритися із зірковим воротарем Реала Тібо Куртуа, через що той відмовлявся виступати за національну команду.

Раніше Доменіко також показував себе не з найкращого боку. Під час роботи в Шальке він посадив у глибокий запас Євгена Коноплянку. А у 2019 році вирішив поїхати заробити грошей в Москву, очоливши Спартак вже після нападу Росії на Україну.