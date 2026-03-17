"Допуск Росії в хокеї стане рекламою війни": легенда НХЛ зробив тривожну заяву

Легендарний чеський воротар Домінік Гашек різко висловився щодо можливого повернення Росії у міжнародний хокей. Він вважає, що це перетворить спорт на інструмент пропаганди війни.

Дворазовий володар Кубка Стенлі вкотре підтримав Україну на тлі повномасштабної війни. Домінік Гашек відреагував на пост хокейної спільноти BucciOT.Com про те, що Росія має бути серед учасників Кубка світу у 2028 році.

Що сказав легендарний хокеїст?

Гашек наголосив, що участь російських спортсменів у міжнародних турнірах фактично легалізує агресію Кремля. За його словами, якщо результати матчів не мають значення в контексті війни, тоді сам факт участі Росії стає небезпечним сигналом.

Легендарний голкіпер прямо заявив: такі рішення перетворюють спорт на "величезну рекламу російської імперіалістичної війни".

Він переконаний, що подібні кроки можуть впливати на тривалість війни та кількість жертв, адже створюють ілюзію нормальності для країни-агресора.

Жорстка позиція та підтримка України

Гашек не вперше виступає з різкою критикою міжнародних спортивних організацій. Він покладає відповідальність за допуск росіян на організаторів турнірів і закликає до серйозних наслідків для них.

Зокрема, ексхокеїст заявляв, що Україна має право вимагати багатомільярдні компенсації через такі рішення.

Чеський ветеран послідовно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення і виступає проти будь-яких спроб повернення Росії у світовий спорт, зокрема й у хокей.