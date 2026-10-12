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Sport News 24 Хокей Трамп і Путін об’єдналися, щоб перемогти Україну, – Гашек
12 жовтня, 12:16
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Трамп і Путін об’єдналися, щоб перемогти Україну, – Гашек

Олександр Щербатих

Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек прокоментував дії американського та російського президентів. Він дав певний прогноз.

Домінік Гашек вважає, що лідерам двох держав не вдасться примусити Україну до капітуляції в її оборонній війні проти Росії. Про це легендарний хокейний воротар написав у соцмережі Х.

Що Гашек має на увазі

Так колишній спортсмен відреагував на спроби президента США Дональда Трампа домовитися з Росією про постачання дизельного пального.

Гашек порівняв це з діями нацистської Німеччини та СРСР, які у минулому столітті Пактом Молотова – Ріббентропа розділили між собою територію Польщі.

Трамп і Путін об’єдналися, щоб перемогти Україну й розграбувати її територію – так само, як Гітлер і Сталін об’єдналися у 1939 році, щоб захопити Польщу. Проте цього разу результат буде зовсім іншим,
– написав Гашек.

Зазначимо, що Домінік Гашек є гучним голосом у спорті для аудиторії США, Канади та західноєвропейських країн. Чеський 61-річний спортсмен провів 16 сезонів у НХЛ, де шість разів визнавався найкращим воротарем.

У складі збірної Чехії він здобував "золото" ОІ-1998 та "бронзу" на Олімпіаді-2006. У 1998 його визнали найкращим воротарем турніру.

Як Домінік Гашек допомагає Україні

З 2022-го він публічно підтримує нашу державу у її боротьбі. Вперше Домінік Гашек відвідав українські міста у 2023-му.

Нещодавно ексхокеїст закликав посилити спортивні санкції щодо росіян після того, як Олександр Овечкін взяв участь у передвиборчій кампанії путінської партії "Єдіная Росія".

У серпні легендарний чеський голкіпер висловив вдячність українській тенісистці Олександрі Олійниковій за її внесок у підтримку Збройних Сил України.

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