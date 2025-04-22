Легенда хокею заявив, що колишній президент Росії погрожував його вбити

Після початку повномасштабного вторгнення Домінік Гашек систематично підтримує Україну. Він закликає відсторонити російських спортсменів від усіх міжнародних змагань, через що постійно отримує критику від "запорєбрикових" пропагандистів.

Тепер же ця неприязнь росіян до колишнього чеського воротаря вийшла на новий рівень. "Домінатор" звинуватив колишнього президента Росії Дмітрія Мєдвєдєва в погрозі вбивством.

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Гашек вимагає реакції на погрози

На своїй сторінці в соцмережі X Домінік Гашек повідомив, що вже надіслав два офіційних листи з цього приводу, інформує 24 Канал. Зокрема, один з них був адресований на адресу Міжнародного олімпійського комітету:

"Сьогодні я надіслав два офіційних листи. Один до МОК. Президенту та членам Виконавчої ради. А інший – до Міжнародної федерації хокею. Я повідомляю їм, що колишній президент Росії Мєдвєдєв погрожував мене вбити. Крім того, я, серед іншого, зазначаю, наскільки важливими будуть їхні рішення в найближчі місяці.

Я знову пропоную допомогу у створенні правил, щоб спортивні змагання не були рекламою російської війни та через них не гинули люди. Я вважаю обидва листи дуже важливими не лише для МОК та IIHF, а й для всієї спортивної та неспортивної спільноти. Тому я опублікую їх за кілька днів", – написав Гашек.

До слова. Нещодавно Домінік Гашек розкритикував НХЛ за те, що ліга дозволила путіністу Алєксандру Овєчкіну стати рекордсменом за закинутими шайбами. Після цього радник голови Радбезу Росії Дмітрій Мєдвєдєв у соцмережах написав, що чекає на самогубство "Домінатора".

Нагадаємо, що легендарний хокеїст вже неодноразово відвідував Україну під час повномасштабного вторгнення. Після терористичного акту росіян у Вербну неділю в Сумах він розніс НХЛ, заявивши, що ліга несе відповідальність за злочини Росії.