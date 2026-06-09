"Було гучно й неймовірно": Трамп прокоментував засвистування на свою адресу під час матчу NBA

Президент США Дональд Трамп у понеділок став першим главою держави, який завітав на баскетбольний матч фінальної серії NBA. Очікувано увага публіки перемкнулась зі спорту на політика – але навряд йому це сподобалося.

Вболівальники у Нью-Йорку упродовж гри свистіли на адресу глави держави під час національного гімну та в моменти, коли він з'являвся на екрані. Але Трамп вирішив перекрутити ситуацію на власну користь, пише 24 Канал.

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Як Трамп відреагував на події під час матчу Сперс – Нікс?

Ще до початку гри новина про те, що її збирається особисто переглянути президент, викликала цілий шквал критики.

Фани були розлючені тим, що через прибуття глави держави усі вулиці біля арени Медісон Сквер Гарден було перекрито, а спецслужби перевіряли у всіх особисті речі і конфісковували навіть те, що не було схоже на зброю.

Додала злості трибунам і захмарна ціна на квитки, які починалися від 1000 доларів і сягали 100 тисяч у перекупів.

Тож увесь накопичений негатив в купі з тим, що традиційно демократичний Нью-Йорк вороже ставиться до президента-республіканця, перетворився на гучне засвистування.

От тільки Трамп зробив вигляд, що вболівальники його вітали, а не проклинали. Після матчу він заявив пресі, що "це було неймовірно, здебільшого оплески, дуже гучно і з запалом".

Яка ситуація у матчі Сперс та Нікс за перемогу в NBA?

Сан-Антоніо розпочали серію з двох домашніх поразок, при чому остання була дуже прикрою: 104-105. Втім після переїзду до Нью-Йорка тягар статусу господаря тиснув вже на Нікс, і вони з ним теж не впоралися.

Сперс скоротили відставання, на очах у Трампа здобувши перемогу 115:111.

Тепер серія гарантовано знову повернеться у Техас. Якщо командам знадобиться уся дистанція у сім матчів, то чемпіон NBA визначиться 20 червня.