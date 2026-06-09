Трамп виявився небажаним гостем на фіналі NBA у Нью-Йорку

Перше в історії відвідування президентом США матчу фінальної серії NBA супроводжувалось свистом трибун і наріканнями на транспортний колапс. Дональд Трамп ще й став нефартовим для господарів майданчика.

Гравці та експерти не приховували, що присутність республіканця на трибунах лише створила усім величезний дискомфорт. А вболівальники знайшли додатковий привід для злості, яку і так викликали захмарні ціни на квитки, пише BBC.

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Чому присутність Трампа на матчі NBA викликала роздратування?

Намір глави держави особисто завітати на арену Медісон Сквер Гарден для перегляду третьої гри між Сан-Антоніо Сперс і Нью-Йорк Нікс перетворив цей день на логістичний кошмар для гравців і тренерських штабів обох команд, а також фанів. Секретна служба з міркувань безпеки повністю перекрила автомобільний рух у значній частині Мангеттена, а під час перевірок у людей вилучали навіть такі, здавалося б, безневинні речі як кришка гігієнічної помади.

Експерт каналу ESPN Стівен Ей Сміт не стримав свого гніву через вчинок господаря Білого дому.

Це виключно баскетбольна тема. Цьому президенту нема чого робити в Нью-Йорку. Я говорю цілком серйозно. Це егоїстично. Це нарцисизм. Це смішно, що він приїжджає на цю гру,

– завівся спортивний коментатор.

Як відбувся третій матч у фінальній серії NBA?

Зрештою підтримка президента з трибун лише завадила, а не допомогла Нью-Йорк Нікс. Вболівальники відволікались від гри задля того, щоб освистувати Трампа, а також висловлювали свій протест через надмірно високі ціни на подію – вони стартували ледь не з 1000 доларів через офіційних дистриб'юторів і сягали десятків і сотень тисяч доларів у перекупів.

Усе це сприяло першій поразці Нікс у серїі – 111:115. Господарі майданчика потужно провели лише другу чверть, у якій майжа вдвічі перекидали суперників, але Сан-Антоніо виглядав краще більшу частину матчу, тож заслужено скоротив відставання до 1:2 після трьох ігор. Переможцем стане та команда, яка виграє чотири поєдинки.