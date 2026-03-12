Трамп зробив несподівану заяву про зіркового боксера: готовий підтримати його у політиці

Дональд Трамп несподівано підтримав боксера та блогера Джейка Пола. Президент США заявив, що готовий повністю підтримати його, якщо той вирішить піти в політику.

Заява прозвучала під час політичного мітингу у штаті Кентуккі. Трамп вивів Пола на сцену та зробив гучний прогноз щодо майбутнього популярного інфлюенсера, пише USA Today.

Що сказав Трамп про Пола?

Під час виступу Трамп звернувся до боксера прямо зі сцени та заявив, що той може спробувати себе у великій політиці. За словами американського президента, він упевнений, що блогер і спортсмен одного дня балотуватиметься на державну посаду.

Трамп навіть пообіцяв йому повну політичну підтримку, якщо це станеться.

Я прогнозую, що у недалекому майбутньому ти балотуватимешся на політичну посаду. І ти маєш мою повну і абсолютну підтримку,

– сказав Трамп.

При цьому сам Пол наразі не оголошував про намір йти у політику.

Що відповів Джейк Пол?

Після заяви президента Пол також виступив перед натовпом. Він подякував Трампу за підтримку та заявив, що той навчив його "ніколи не відступати від боротьби".

Боксер додав, що Америка потребує розвитку промисловості та нових можливостей для молоді. Наприкінці виступу він висловив підтримку Трампу та заявив, що "не боїться говорити правду".

Після завершення мітингу Трамп і Пол навіть виконали на сцені знаменитий танець під пісню YMCA, а відео моменту швидко стало вірусним у соцмережах.

