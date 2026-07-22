Трамп знайшов для Інфантіно нову роботу, не пов'язану з футболом

Президент ФІФА Джанні Інфантіно настільки зблизився з американським лідером Дональдом Трампом за час Мундіалю у США, що тепер господар Білого дому хоче бачити функціонера у новій ролі. Республіканець пропонує швейцарцю залишити футбол і піти працювати на іншу глобальну посаду.

Трамп стверджує, що Інфантіно нібито "має особливу здатність об'єднувати людей". Політик хоче, щоб посадовець використав ці якості як новий генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, пише 24 Канал.

Чому Трамп висунув кандидатуру Інфантіно в ООН

Як пише New York Post, у Білому домі виникла "геніальна ідея" скористатися з того, що претенденти на роль генсека ООН зараз вважаються досить слабкими фігурами, які не мають глобальної підтримки.

Натомість Трамп щиро переконаний, що Інфантіно "усі люблять і поважають" і він би "чудово впорався з цією роботою".

Чинний генеральний секретар Антоніу Гутерреш піде у відставку наприкінці року, до цього часу у Вашингтоні сподіваються переконати чинного президента ФІФА висунути свою кандидатуру. При цьому позиція швейцарця з цього питання поки невідома.

Чому між Трампом та Інфантіно така сильна дружба

Президент ФІФА відомий своїм особливим ставленням до сильних політичних лідерів і навіть диктаторів. Під час чемпіонату світу 2018 року він так само був максимально лояльний до воєнного злочинця Путіна.

Особливо вислужитися перед Трампом Інфантіно вдалося наприкінці минулого року, коли він вручив господарю Білого дому першу Премію миру ФІФА. Це було фактично одноосібне рішення, яке не погодили ні з ким з виконавчого комітету організації.

Також Трампу сподобалося, що очільник світової федерації постійно приносив йому до Овального кабінету трофей Мундіалю – і навіть під час фіналу Кубок світу побував у віп-ложі спеціально для того, щоб республіканець до нього доторкнувся.

Ще один знак відданості – скасування дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна за дзвінком Трампа. Американський президент навіть не намагався приховати, що просто набрав Інфантіно та сказав йому переглянути це рішення, внаслідок чого ФІФА пішла на грубе порушення власних правил, яке назвали "перетинанням червоної лінії".