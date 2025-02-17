Джентльмени, заводьте двигуни, – Трамп на лімузині ефектно відкрив найпрестижнішу гонку в США

Новообраний президент США Дональд Трамп взяв участь у церемонії відкриття етапу гонок Daytona 500 серії NASCAR Cup. Це друга спортивна подія, в якій взяв участь американський політик.

Автомобільна гонка Daytona 500 у США вважається найпопулярнішою серед автоперегонів року. Таку визначну подію не зміг пропустити президент США Дональд Трамп, пише 24 Канал.

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Друга спортивна подія за участю Трампа

Відкриття головного етапу заїздів Національної асоціації гонок серійних автомобілів (NASCAR) Daytona 500 відбулося у неділю, 16 лютого. Глава держави приїхав на подію року в автоспорті разом з дружиною Меланією Трамп, а також онукою.

Епатажний політик на президентському лімузині здійснив символічне коло на трасі Daytona International Speedway та перетнув фініш.

Ми любимо нашу країну, і це велика честь бути з вами на цих перегонах. Джентльмени, заводьте двигуни!,

– сказав на відкритті Трамп.

Відео: Трамп на лімузині здійснює почесне коло

Зазначимо, що переможцем гонки вдруге поспіль став пілот команди Hendrick Motorsports Вільям Байрон. Він першим пройшов 201 коло траси Дайтона.

Нагадаємо, що 10 лютого Трамп відвідав фінал Супербоул LIX. Він став першим президентом США, який був присутнім на головній події американського футболу.