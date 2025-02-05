На цих вихідних відбудеться матч Суперкубку з американського футболу. Канзас-Сіті Чіфс зустрінеться з Філадельфія Іглз у неділю в Caesars Superdome у Новому Орлеані.

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Трамп увійде в історію

Жоден чинний президент не відвідував такого роду захід.

Відвідуваність Трампа, ймовірно, буде суперечливою, враховуючи його коментарі про НФЛ протягом всієї політичної кар’єри. Політик є відвертим критиком комісара НФЛ Роджера Гуделла і поставив під сумнів патріотизм гравців НФЛ, які стають на коліна під час виконання національного гімну США.

Також цей Суперкубок стане першим за чотири роки, на якому в кінцевій зоні не буде відображатися повідомлення "Покінчити з расизмом", замість нього буде використовуватися повідомлення "Вибери любов". У НФЛ зазначили, що рішення зняти банери із закликами покінчити з расизмом пов'язане з поточною політичною обстановкою.