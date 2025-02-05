На этих выходных состоится матч Суперкубка по американскому футболу. Канзас-Сити Чифс встретится с Филадельфия Иглз в воскресенье в Caesars Superdome в Новом Орлеане.

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Трамп войдет в историю

Ни один действующий президент не посещал такого рода мероприятие.

Посещаемость Трампа, вероятно, будет противоречивой, учитывая его комментарии о НФЛ на протяжении всей политической карьеры. Политик является откровенным критиком комиссара НФЛ Роджера Гуделла и поставил под сомнение патриотизм игроков НФЛ, которые становятся на колени во время исполнения национального гимна США.

Также этот Суперкубок станет первым за четыре года, на котором в конечной зоне не будет отображаться сообщение "Покончить с расизмом", вместо него будет использоваться сообщение "Выбери любовь". В НФЛ отметили, что решение снять баннеры с призывами покончить с расизмом связано с текущей политической обстановкой.