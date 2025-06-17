У ці дні, з 15 по 17 червня, в канадському Кананаскісі проходить саміт G7. Серед учасників цієї глобальної події є і президент США Дональд Трамп.

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Футбольний подарунок Трампу

Під час саміту голова американської держави зустрівся із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою. Він є португальцем за національністю, тому вирішив подарувати Трампу футбольний подарунок, повідомляє 24 Канал з посиланням на збірну Португалії.

Кошта презентував Трампу футболку Кріштіану Роналду з цифрою "7". На ній сам футболіст Аль-Насра поставив автограф та написав наступне послання: "Президенту Дональду Трампу. Граємо за мир".

Трамп отримав футболку з автографом Роналду: дивитися відео

Нагадаємо, що Роналду є абсолютним рекордсменом як збірної Португалії, так і серед гравців всіх національних команд. На його рахунку 138 голів у 221-му матчі за "сагреш".

Жоден гравець не провів більше матчів та не забив більше голів за свою збірну. Нещодавно Кріштіану завоював свій третій трофей у складі Португалії, вигравши Лігу націй. Сам CR7 відзначився голами у півфіналі та фіналі.