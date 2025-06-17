В эти дни, с 15 по 17 июня, в канадском Кананаскисе проходит саммит G7. Среди участников этого глобального события есть и президент США Дональд Трамп.

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Футбольный подарок Трампу

Во время саммита глава американского государства встретился с президентом Европейского Совета Антониу Коштой. Он является португальцем по национальности, поэтому решил подарить Трампу футбольный подарок, сообщает 24 Канал со ссылкой на сборную Португалии.

Кошта презентовал Трампу футболку Криштиану Роналду с цифрой "7". На ней сам футболист Аль-Насра поставил автограф и написал следующее послание: "Президенту Дональду Трампу. Играем за мир".

Трамп получил футболку с автографом Роналду: смотреть видео

Напомним, что Роналду является абсолютным рекордсменом как сборной Португалии, так и среди игроков всех национальных команд. На его счету 138 голов в 221-м матче за "сагреш".

Ни один игрок не провел больше матчей и не забил больше голов за свою сборную. Недавно Криштиану завоевал свой третий трофей в составе Португалии, выиграв Лигу наций. Сам CR7 отметился голами в полуфинале и финале.