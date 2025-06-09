Даже в 40 лет "Эль Бичо" продолжает устанавливать рекорды. 24 канал предлагает Вам узнать о главных достижениях невероятного Криштиану за более чем 20 лет в футболе.

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Клубные рекорды Роналду

Криштиану Роналду за свою карьеру сыграл в пяти разных лигах. Легендарный форвард начинал свою карьеру в лиссабонском Спортинге, а затем перебрался в Англию, где подписал контракт с Манчестер Юнайтед.

Лучшие годы "Эль Бичо" пришлись на выступления в мадридском Реале. Именно в составе "Королевского клуба" Роналду покорил и установил немало рекордов.

Криштиану Роналду лучший бомбардир Лиги чемпионов – 140 голов.

Португальский форвард стал единственным игроком, который выиграл все клубные трофеи с двумя разными командами – Манчестер Юнайтед и Реал.

Роналду имеет абсолютный рекорд в Лиге чемпионов. Криштиану забил больше всего голов в одном розыгрыше турнира – 17.

У Криштиану Роналду больше всего хет-триков в топ 5 европейских лиг – 60.

Отметим, что сейчас Криштиану Роналду выступает за Аль-Наср. В прошлом сезоне португалец сыграл в 41 матче за клуб, оформив 35 голов и 4 результативные передачи.

Что покорилось Криштиану в сборной Португалии

Криштиану Роналду впервые сыграл за сборную Португалии в матче против Казахстана, который состоялся 20 августа 2003 года. Сейчас 40-летний форвард единственный игрок в составе "Команды избранных", оставшийся с тех пор.

Криштиану Роналду – лучший бомбардир в истории сборных – 138 голов за национальную команду Португалии.

Роналду стал единственным игроком, который отметился голами на пяти чемпионатах мира подряд (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Криштиану лучший голеадор в истории финальных стадий Евро – 14 забитых мячей.

В 39 лет Роналду отметился голом на Евро-2024. Таким образом португалец стал самым возрастным игроком, забившим на турнире.

Под предводительством Криштиану Роналду сборная Португалии выиграла три международных трофея – Евро-2016 и 2 Лиги наций.

Подчеркнем, что Криштиану Роналду даже в 40 лет продолжает демонстрировать игру высокого уровня. Легендарный португалец в победном финале Лиги наций забил спасительный гол в ворота Испании.

К слову. Сборная Португалии впервые за 21 год обыграла Испанию в официальных матчах. Тогда "Команда избранных" одолела "Фурию Роху" в последнем матче группового этапа на Евро-2004 – 1:0.

Рекорды Криштиану Роналду превосходят немало достижений других не менее именитых футболистов. В частности, португалец лучше по многим показателям, чем Лионель Месси и Пеле.

Напомним, что Криштиану Роналду абсолютный рекордсмен по голам в футболе среди всех игроков. На счету "Эль Бичо" 938 забитых мячей.