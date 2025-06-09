40-летний нападающий Аль-Насра после победного финала Лиги наций назвал команду, в которой будет играть в следующем сезоне. Роналду останется в Саудовской Аравии, сообщает 24 канал.

Читайте также Готов был сломать ногу, – Роналду высказался о повреждении в финале Лиги наций

Роналду продлит контракт с Аль-Насром

По информации Фабрицио Романо, Криштиану Роналду продолжит выступать за Аль-Наср. Собственно сам португалец заявил, что останется в команде.

Мое будущее? В общем ничего не изменится. Остаюсь в Аль-Насре? Да,

– сказал Роналду.

Отметим, что Криштиану Роналду сватали во многие клубы. В частности, ходили слухи о возвращении в Реал или Спортинг, где нападающий начинал свой путь.

К слову. Контракт Криштиану Роналду истекает 30 июня 2025 года. В ближайшее время стороны объявят о продлении соглашения.

В прошлом сезоне Криштиану Роналду сыграл в 41 матче за Аль-Наср во всех турнирах. За это время легендарный португалец забил 35 голов и отдал 4 результативные передачи.