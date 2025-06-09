40-річний нападник Аль-Насра після переможного фіналу Ліги націй назвав команду, у якій гратиме в наступному сезоні. Роналду залишиться у Саудівській Аравії, повідомляє 24 канал.

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Роналду продовжить контракт з Аль-Насром

За інформацією Фабріціо Романо, Кріштіану Роналду продовжить виступати за Аль-Наср. Власне сам португалець заявив, що залишиться у команді.

Моє майбутнє? Загалом нічого не зміниться. Залишаюсь в Аль-Насрі? Так,

– сказав Роналду.

Зазначимо, що Кріштіану Роналду сватали у чимало клубів. Зокрема, ходили чутки про повернення в Реал або Спортінг, де нападник розпочинав свій шлях.

До слова. Контракт Кріштіану Роналду спливає 30 червня 2025 року. Найближчим часом сторони оголосять про продовження угоди.

У минулому сезоні Кріштіану Роналду зіграв у 41 матчі за Аль-Наср в усіх турнірах. За цей час легендарний португалець забив 35 голів і віддав 4 результативні передачі.