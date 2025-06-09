Португальський футболіст Кріштуану Роналду прокоментував перемогу Португалії у фіналі Ліги націй. Він зазначив, що відчував травму ще напередодні протистояння, пише 24 канал з посиланням на Ojogo.

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Коментар Роналду

Португальського нападника замінили на 88 хвилині поєдинку через ушкодження.

Я відчував травму ще під час розминки, вона турбувала мене вже деякий час. Але заради Португалії я готовий був зламати ногу. Це титул, я мусив грати і віддав усі сили,

– сказав Кріштуану Роналду.

Довідка. Португалець забив гол на 61-й хвилині, зрівнявши рахунок і перевівши матч на серію післяматчевих пенальті.

Відзначимо, що завдяки перемозі над Іспанією збірна Португалії стала першою командою, яка виграла Лігу націй двічі.