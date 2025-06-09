Португальский футболист Криштуану Роналду прокомментировал победу Португалии в финале Лиги наций. Он отметил, что чувствовал травму еще накануне противостояния, пишет 24 канал со ссылкой на Ojogo.
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Комментарий Роналду
Португальского нападающего заменили на 88 минуте поединка из-за повреждения.
Я чувствовал травму еще во время разминки, она беспокоила меня уже некоторое время. Но ради Португалии я готов был сломать ногу. Это титул, я должен был играть и отдал все силы,
– сказал Криштуану Роналду.
Справка. Португалец забил гол на 61-й минуте, сравняв счет и переведя матч на серию послематчевых пенальти.
Отметим, что благодаря победе над Испанией сборная Португалии стала первой командой, которая выиграла Лигу наций дважды.