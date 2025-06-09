Португальский футболист Криштуану Роналду прокомментировал победу Португалии в финале Лиги наций. Он отметил, что чувствовал травму еще накануне противостояния, пишет 24 канал со ссылкой на Ojogo.

Читайте также Левандовский отказался играть за сборную Польши: футболист выдвинул четкий ультиматум

Комментарий Роналду

Португальского нападающего заменили на 88 минуте поединка из-за повреждения.

Я чувствовал травму еще во время разминки, она беспокоила меня уже некоторое время. Но ради Португалии я готов был сломать ногу. Это титул, я должен был играть и отдал все силы,

– сказал Криштуану Роналду.

Справка. Португалец забил гол на 61-й минуте, сравняв счет и переведя матч на серию послематчевых пенальти.

Отметим, что благодаря победе над Испанией сборная Португалии стала первой командой, которая выиграла Лигу наций дважды.