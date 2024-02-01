Национальные команды не смогли определить сильнейшего в основное и дополнительное время, а вот в серии пенальти точнее были футболисты из Португалии (5:3). "Лузитаны" второй раз в своей истории забрали Лигу наций. 24 Канал вспоминает первую победу португальцев в Лиге наций и рассказывает о пути сборной ко второму подобному трофею турнира.

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Дебютный триумф в Лиге наций

В 2025-м году португальские футболисты во второй раз триумфовали в истории Лиги наций. Впервые это произошло в сезоне-2018/2019. В четырех турах группового раунда "лузитаны" набрали 8 баллов, переиграв Италию (1:0) и Польшу (3:2), а также расписав ничью (0:0) со "скуадра адзуррой".

В финал четырех португальцы вышли с первого места своей тройки. В полуфинальном раунде Португалия разгромила Швейцарию 3:1. А вот в финальном матче минимально обыграла Нидерланды 1:0. Единственный и победный гол в решающей встрече забил Гонсалу Гедеша.

Сборная Португалия по футболу победила в Лиге наций-2018/2019.



Португалия в Лиге наций-2018/2019 / Фото Getty Images

Второй путь за трофеем: Роналду лучший бомбардир

Жребий свел сборную Португалии в один квартет с Хорватией, Шотландией и Польшей. "Лузитаны" стартовали на турнире с победы над хорватами 2:1. Всего в групповом раунде подопечные Роберто Мартинеса избежали горького вкуса поражений и получили 4 победы и расписали две мировые:

Португалия – Хорватия 2:1

– Хорватия 2:1 Португалия – Шотландия 2:1

– Шотландия 2:1 Польша – Португалия 1:3

1:3 Шотландия – Португалия 0:0

0:0 Португалия – Польша 5:1

– Польша 5:1 Хорватия – Португалия 1:1

В плей-офф Лиги наций-2024/2025 Португалия вышла с первой позиции, набрав в шести турах 14 очков. Португальская сборная опередила ближайшую преследовательницу, которой стала Хорватия на 6 баллов. Третью позицию в группе заняла сборная Шотландии (7 пунктов), а главной аутсайдером квартета стала Польша (4 очка).

Всего на групповом этапе португальцы наколотили в ворота соперников 13 голов. Почти половину голов португальской сборной в групповом этапе забил их лидер Криштиану Роналду (5 мячей). КриРо стал лучшим бомбардиром группового раунда Лиги наций-2024/2025.

Зато пропустили португальцы при этом 5 мячей.

Реванш "Лузитан" после выездного поражения

В четвертьфинале Португалия пересеклась на своем пути с Данией. Счет первого матча был в пользу соперников "лузитан" 1:0. Единственный и победный гол во встрече забил Расмус Гойлунн. Что не скажешь об ответном матче, который подарил болельщикам аж 7 результативных ударов. При, том что в первом тайме был забит лишь один мяч. Автоголом отметился Йоахим Андерсен.

Зато основное время матча закончилось в пользу Португалии 3:2. Общий счет был 3:3 (по двум матчам). Поэтому четвертьфинальное противостояние было переведено в экстратайм. Уже на 91-й минуте Тринкан оформил дубль и вывел хозяев вперед 4:2. Добил Данию Рамуш – 5:2. Португалия выбила Данию из борьбы и пробилась в турнир четырех, где ее в полуфинале уже ждала хозяйка решающих поединков Германия.

Видеообзор ответного матча Португалия – Дания

Отправили "немецкую машину" обратно в гараж

4 июня команда Мартинеса боролась с "Бундестим" за выход в финал Лиги наций-2025. Все забитые голы, которых было три, были во втором тайме. На 48-й минуте Вирц размочил нули на табло, выведя "немецкую машину" вперед 1:0.

Правда, радость хозяев была недолгой. Уже на 63-й минуте Консейсан вернул гостей в борьбу 1:1. Еще через 5 минут за дело взялся Роналду, который впервые в матче вывел "лузитан" вперед 1:2.

Видеообзор полуфинала Лиги наций Германия – Португалия

Драматический финал Лиги наций

В финальном противостоянии Португалия поборолась за трофей против Испании. Уже в первом тайме команды на обоих подарили три гола. 21 минуту пришлось ждать первого мяча в матче. Субименди лучше всех сыграл в штрафной площадке хозяев матча и вывел "Фурию Роху" вперед 0:1.

Ровно пять минут держалось преимущество в счете гостей, когда Мендеш с передачи Нету сравнял цифры на табло 1:1. Однако на перерыв испанцы таки ушли лидерами 1:2. На последней минуте основного времени первого тайма Оярсабаль легко протолкнул мяч мимо Кошту. Ассист в свой актив записал Педри.

Во втором тайме Роналду своим голом не позволил Испании праздновать победу в основное время, переведя игру в дополнительные 15-минутные таймы. Правда, эти экстратаймы тоже не принесли результата. Поэтому финальная встреча перешла в настоящую футбольную фортуну под названием серия пенальти. Здесь точнее с 11 метров были португальцы, которые реализовали все свои 5 пенальти. Зато в "Фурии Рохи" настоящим неудачником стал нападающий Мората, который не забил четвертый 11-метровый Испании. В итоге по пенальти 5:3 в пользу португальских игроков.

Видеообзор финала Лиги наций Португалия – Испания

Сборная Португалии стала первой командой, которая дважды выиграла Лигу наций. До этого по одному разу турнир брали сборные Франции и Испании.

Отметим, что Криштиану Роналду к своим пяти мячам из группового раунда добавил еще три результативных удара в плей-офф Лиги наций. Суммарно КриРо наколотил в розыгрыше турнира 2024/2025 аж 8 голов.