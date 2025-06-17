На фоні обстрілу Києва: Трампу подарували футболку Роналду з написом "Граємо за мир"
- Антоніу Кошта подарував Дональду Трампу футболку Кріштіану Роналду.
- На саміті G7 португалець вручив футболку з автографом гравця та підписом "Граємо за мир".
- Саміт G7 проходить з 15 по 17 червня в Канаді.
Антоніу Кошта презентував президенту США футбольний подарунок на саміті G7. Трамп отримав футболку легендарного Роналду, яку футболіст сам підписав.
У ці дні, з 15 по 17 червня, в канадському Кананаскісі проходить саміт G7. Серед учасників цієї глобальної події є і президент США Дональд Трамп.
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Футбольний подарунок Трампу
Під час саміту голова американської держави зустрівся із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою. Він є португальцем за національністю, тому вирішив подарувати Трампу футбольний подарунок, повідомляє 24 Канал з посиланням на збірну Португалії.
Кошта презентував Трампу футболку Кріштіану Роналду з цифрою "7". На ній сам футболіст Аль-Насра поставив автограф та написав наступне послання: "Президенту Дональду Трампу. Граємо за мир".
Трамп отримав футболку з автографом Роналду: дивитися відео
Нагадаємо, що Роналду є абсолютним рекордсменом як збірної Португалії, так і серед гравців всіх національних команд. На його рахунку 138 голів у 221-му матчі за "сагреш".
Жоден гравець не провів більше матчів та не забив більше голів за свою збірну. Нещодавно Кріштіану завоював свій третій трофей у складі Португалії, вигравши Лігу націй. Сам CR7 відзначився голами у півфіналі та фіналі.