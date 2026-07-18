Трамп перервав пресконференцію, щоб поговорити про Мессі та Роналду

Президент США Дональд Трамп емоційно висловився про гру Ліонеля Мессі перед фіналом чемпіонату світу. Також він несподівано згадав Кріштіану Роналду та пояснив, що об'єднує двох легенд.

Півфінал чемпіонату світу-2026 між Аргентиною та Англією залишив яскраві враження не лише у футбольних вболівальників. Своєю оцінкою гри Ліонеля Мессі поділився й президент США Дональд Трамп, який детально описав епізод, що найбільше його вразив, передає CNBC-TV18.

Трамп розібрав момент із Мессі

Під час пресконференції Дональд Трамп заявив, що хоча й не вважає себе великим знавцем футболу, уважно стежив за грою Ліонеля Мессі у півфінальному матчі проти Англії.

Його щільно опікали, вірно? Дуже щільно. І раптом він виявився праворуч. Ви знаєте? Не знаю, чи це хтось помітив... Я просто звернув на це увагу. Ніхто про це не говорив. Я побачив це і подумав: "Його так щільно опікає чудовий футболіст". А потім він змістився праворуч – і той гравець просто залишився стояти на місці, – заявив Трамп.

Президент США згадав Роналду

Підсумовуючи свої враження, Дональд Трамп наголосив, що такі футболісти, як Ліонель Мессі, мають унікальний талант, із яким народжуються.

Він додав, що саме тому аргентинець регулярно створює моменти, які здаються недосяжними для більшості інших гравців. Після цього американський президент несподівано згадав Кріштіану Роналду, поставивши португальця в один ряд із Мессі.

Такі великі гравці, здається, роблять подібне знову і знову. Вони просто народжуються з чимось особливим. Роналду – один із них. За ці роки я познайомився з ним, і він чудовий хлопець,

– сказав Трамп.

Нагадаємо, збірна Аргентини завдяки перемозі над Англією вийшла до фіналу чемпіонату світу-2026, де 19 липня зустрінеться з Іспанією у вирішальному матчі за трофей. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.