Президент США Дональд Трамп розхвалив капітана Вашингтон Кепіталз Олександра Овєчкіна. Він назвав його чудовим хлопцем.

Нещодавно російський хокеїст Олександр Овєчкін побив рекорд Вейна Грецкі за кількістю закинутих шайб в історії НХЛ. В честь цього його вже відзначила мерка Вашингтона.

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Трамп розхвалив путініста

Під час зустрічі з новим канадським прем'єр-міністром Марком Карні президент США згадав російського хокеїста, проте говорив про нього ніби представника Канаду, пише 24 канал з посиланням Daily Mail.

Я люблю Канаду. Я дуже поважаю канадців. Вейн Грецкі, великий. Так сталося, що у вас є дуже, дуже хороший хокеїст прямо тут, в Кепіталз, якого я дуже люблю… Він теж великий, міцний горішок. Тільки що побив рекорд. І він чудовий хлопець. Знаєте, команда була у нас тут, я познайомився з багатьма гравцями. Канада – дуже особливе місце для мене,

– сказав Дональд Трамп.

Відзначимо, що Олександр Овєчкін є відомим путіністом. У 2017 році він створив рух на підтримку Володимира Путіна під назвою Putin Team, а також він жодного разу не виступив проти війни Росії в Україні.