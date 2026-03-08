Трамп зганьбився з турніром UFC на честь 250-річчя США

Президент США Дональд Трамп анонсував, що до 250-річчя проголошення незалежності країни та на честь його 80-річного ювілею на галявині Білого дому відбудеться "найбільша спортивна подія в історії". Але фани залишилися розчарованими складом турніру UFC під егідою республіканця.

Виявилося, що найбільш медійно цікаві бійці не будуть брати участь у змаганнях. А на кону одного з головних боїв стоятиме пояс, який чимало поціновувачів MMA не вважають повноцінним.

Хто братиме участь у турнірі UFC під егідою Трампа?

У мережі X UFC оголосила список поєдинків на події Freedom 250, яка відбудеться у Білому домі 14 червня 2026 року – у День державного прапора США і день народження Трампа.

Головний бій між Ілією Топурією та Джастіном Гейджі визначить чемпіона світу у легкій вазі. В андеркарді найцікавіша дуель – Алекс Перейра проти Сіріла Гана.

Інші чотири поєдинки вечора спорту у Білому домі:

Шон О'Меллі – Айманн Захабі.

Маурісіо Руффі – Майкл Чендлер.

Бо Нікал – Кайл Докос.

Дієго Лопес – Стів Гарсія.

Чому фани обурені програмою турніру в Білому домі?

Як пише The Hill, рік тому Коннор МакГрегор говорив, що буде битися на змаганнях у Білому домі, і це нібито "підписано і підтверджено".

Але повернення ірландця в октагон так і не сталося, і це страшенно розчарувало вболівальників, які вірили заявам Трампа і керівника UFC Дейни Вайта про те, що турнір стане "найбільш історичною подією у спорті" і "найвеличнішим файт-кардом за весь час".

Фани вважають знущанням, що вони отримають лише один повноцінний чемпіонський двобій, адже дуель Перейри і Гана за тимчасовий пояс не тягне на найвищий престиж. Та й загалом найбільших зірок промоушену на події, на яку витратять утричі більше грошей, ніж зазвичай на організацію вечорів UFC, так і не дочекались.